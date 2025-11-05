Депутат ЕП фон дер Шуленбург раскритиковал Мерца за конфронтацию с Москвой

В Германии забились в истерике из-за третьей войны против России
Фото: соцсети
Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего

В Германии разгорелись споры о том, к чему приведет новая волна антироссийской риторики. Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург забил тревогу: Европа снова идет по опасной дороге, которая уже дважды обернулась катастрофой.

В недавнем интервью он подчеркнул, что попытки установить контроль над нашей страной в прошлом заканчивались для Европы разрушением и страданиями, и третий раз континент может просто не пережить.

Он напомнил, что русофобские идеи уже приводили мир к Первой и Второй мировым войнам. Тогда европейские лидеры шли на опрометчивые действия из-за желания взять под контроль огромную Россию, но в итоге каждый раз терпели поражение и дорого за это расплачивались.

Парламентарий резко высказался против курса, который проводит нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он заявил, что его планы превратить Германию в военного гиганта Европы несут угрозу не только миру, но и европейской целостности в принципе.

Политик выразил недоумение: как воспримут заявления о необходимости сделать немецкую армию самой большой и мощной соседи Германии – поляки, чехи, голландцы или французы? Он отметил, что такие амбиции вызывают страх и недоверие среди союзников и способны разобщить регион, а не укрепить его.

Парламентарий подчеркнул, что милитаризация под лозунгом защиты Европы лишь повторяет старые ошибки и толкает мир к новой конфронтации. Он предупредил, что наращивание вооружений в рамках НАТО лишь усилит напряженность.

К слову, ранее в США рассказали о планах по уничтожению России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

В МИД ответили на слова Зеленского о готовности вести конфликт еще два года

Украинское руководство с легкостью готово сжечь свое население в боевых действиях

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей