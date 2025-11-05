Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего

В Германии разгорелись споры о том, к чему приведет новая волна антироссийской риторики. Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург забил тревогу: Европа снова идет по опасной дороге, которая уже дважды обернулась катастрофой.

В недавнем интервью он подчеркнул, что попытки установить контроль над нашей страной в прошлом заканчивались для Европы разрушением и страданиями, и третий раз континент может просто не пережить.

Он напомнил, что русофобские идеи уже приводили мир к Первой и Второй мировым войнам. Тогда европейские лидеры шли на опрометчивые действия из-за желания взять под контроль огромную Россию, но в итоге каждый раз терпели поражение и дорого за это расплачивались.

Парламентарий резко высказался против курса, который проводит нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он заявил, что его планы превратить Германию в военного гиганта Европы несут угрозу не только миру, но и европейской целостности в принципе.

Политик выразил недоумение: как воспримут заявления о необходимости сделать немецкую армию самой большой и мощной соседи Германии – поляки, чехи, голландцы или французы? Он отметил, что такие амбиции вызывают страх и недоверие среди союзников и способны разобщить регион, а не укрепить его.

Парламентарий подчеркнул, что милитаризация под лозунгом защиты Европы лишь повторяет старые ошибки и толкает мир к новой конфронтации. Он предупредил, что наращивание вооружений в рамках НАТО лишь усилит напряженность.

