Американская администрация не готова сменить агрессивный курс

Бывший советник главного военного ведомства Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор заявил, что в американских кругах до сих пор активно обсуждаются сценарии, которые прямо нацелены на ликвидацию нашей страны.



При этом, как отметил аналитик, у вашингтонской администрации отсутствует ясная стратегия, а часть дискуссий сводится к необходимости максимально активизировать НАТО и подорвать позиции России. Он подчеркивает, что в таких разговорах фигурируют весьма кровожадные идеи.

"Опустошить и уничтожить Россию – об этом много раз говорили в моем присутствии", – отметил эксперт.

Он также прокомментировал шаг Москвы, которая, по его оценке, выбрала правильный внешний курс и последовательно действует в своих интересах. На фоне этого нынешняя политика США выглядит еще более рискованной и контрпродуктивной.

"Русские <…> заняли правильную позицию", – подчеркнул он, оценивая стратегию России.

Аналитик привел Венесуэлу как показательный пример возможных последствий. Он предостерег, что попытки американцев обострить там ситуацию могут вызвать широкую реакцию в Латинской Америке.

Если США начнут активные действия против России в Венесуэле, отметил эксперт, это способно сплотить ряд латиноамериканских государств в оппозицию к Вашингтону. Такое развитие событий, считает он, укрепит позиции Москвы на региональной арене.

