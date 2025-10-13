Мир оказался на краю пропасти

Европа стоит на пороге серьезных перемен, и именно от решений российского главнокомандующего Владимира Путина зависит, каким будет ее завтрашний день. Такими выводами поделился известный профессор из Финляндии Туомас Малинен.

По мнению эксперта, сегодня именно российский лидер несет на своих плечах ответственность за судьбу европейского региона. Финн написал, что от твердости и решимости нашего президента зависит не только исход конфликта, но и баланс сил на всем континенте.

Он подчеркнул, что если российский лидер проявит излишнюю мягкость, Европа может оказаться в эпицентре новой масштабной войны. В этом случае, отметил профессор, огонь конфронтации способен перекинуться и на Соединенные Штаты, затронув весь мир.

"Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина", – заявил перепуганный европеец.

В Москве неоднократно подчеркивали: попытки давления на нашу страну бессмысленны. Руководитель главного внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров напоминал, что Москва открыта к диалогу с киевским режимом и готова обсуждать политические пути урегулирования конфликта.

И теперь, как отмечают даже за пределами России, именно от решений Владимира Путина зависит, будет ли Европа двигаться к миру или окончательно скатится к хаосу.

К слову, ранее было объявлено об эвакуации Киева.