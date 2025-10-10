Лукашенко раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске

Президенты смогли найти точки соприкосновения во время беседы

Во время встречи глав государств СНГ Владимир Путин рассказал партнерам подробности состоявшегося саммита на Аляске с Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, подтвердив, что Вашингтон сделал мирное предложение Москве по украинскому конфликту.

По словам белорусского лидера, глава России дал подробную информацию по поводу всего, что обсуждалось на Аляске, достигнутых договоренностях и о том, какая ситуация сложилась после саммита. Он указал, что США действительно предложили РФ план урегулирования, который актуален до сих пор.

"Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась бы война. Если бы завтра, то завтра", – отметил Лукашенко.

При этом Владимир Путин во время визита в Таджикистан указывал, что между Вашингтоном и Москвой было достигнуто понимание по вопросу мирных договоренностей. Оба государства поняли направления необходимой работы, но практическая реализация плана требует дополнительных усилий.

Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркивал, что российский лидер во время переговоров с Трампом пошел на некоторые уступки, что можно рассматривать как шаг навстречу. Теперь Россия ждет, что США добьются всего необходимого со стороны Европы и Украины.