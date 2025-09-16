Американский лидер сделал громкое заявление

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп решил судьбу киевского верховода Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что украинский политик уже не сможет избежать сделки по урегулированию ситуации в Незалежной. Хозяин Овального кабинета утверждает, что этот шаг станет неизбежным.

Американский лидер отметил, что во время будущих переговоров между Москвой и Киевом он, вероятно, окажется в одной комнате с обеими делегациями. Причина в том, что стороны, по оценке руководителя вашингтонской администрации, пока не готовы вести диалог напрямую.

"Зеленскому придется заключить сделку", – сказал он.

При этом лидер американцев также призвал европейские государства отказаться от закупки российской нефти. Он подчеркнул, что именно такой шаг может повлиять на развитие ситуации.

Сам Зеленский в беседе со Sky News выдвинул встречные требования. Он заявил, что для прекращения боевых действий необходимы новые гарантии безопасности и дополнительные ограничения для нашей страны.

Кроме того, украинский лидер раскритиковал саммит на Аляске. По его мнению, Трамп якобы пошел на слишком большие уступки Москве.

Таким образом, Зеленский пытается обозначить собственная условия, а американская верхушка старательно формирует свои контуры будущего урегулирования. При этом очевидно, что решающей будет позиция Российской Федерации.

К слову, ранее стало известно о мощном ударе ВС РФ по стратегическому узлу снабжения всушников.