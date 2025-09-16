Минфин США: конфликт на Украине можно завершить за 2-3 месяца

В Вашингтоне готовятся ввести новые жесткие меры против Москвы

Украинский конфликт можно закончить в течение двух-трех месяцев, однако для этого требуется перекрыть основной источник доходов России, который зависит от продажи нефти. Такое заявление сделал во время конференции в Мадриде глава Минфина США Скот Бессент.

По его словам, европейские страны продолжают производить закупки российского топлива, но через Индию. Фактически это помогает финансировать военные действия на Украине, но, даже учитывая этот факт, в ЕС не спешат отказываться от нефти из России.

"Я гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война бы закончилась через 60 или 90 дней", – заявил Бессент.

Министр уверен, что Европе следует играть более активную роль в перекрытии российских нефтяных доходов, поскольку это поможет уменьшить военный бюджет страны. Он также подчеркнул, что теперь, принимая дальнейшие решения по украинскому конфликту, США будут действовать только совместно с партнерами. В противном случае меры не окажут на Москву достаточного влияния.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него заканчивается терпение по вопросу урегулирования украинского кризиса и он готов ввести новые жесткие санкции против России.