Без поддержки вашингтонской администрации европейцам придется туго

Экс-эксперт ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что так называемую "коалиция желающих" ждут очень большие неприятности, если американцы покинут европейские земли.

Известный в США и за их пределами аналитик назвал объединение "коалицией безмозглых", особо подчеркнув, что без американцев оно беспомощно. Он с сарказмом отметил, что Белый дом, разумеется, выдаст воинственно настроенным силам оружие, "которого у самих американцев нет", а европейцы вынуждены будут платить за него средствами, "которых у них нет".

Специалист подчеркнул, что страны еврообъединения в нынешнем положении не имеют ресурсов, чтобы помогать киевскому режиму ни финансами, ни вооружением, что делает ситуацию для государств ЕС тупиковой.

Ранее во французской столице прошла встреча участников хваленой "коалиции", которую возглавили руководитель британского кабинета министров Кир Стармер и глава Пятой республики Эммануэль Макрон. По итогам переговоров было объявлено, что 26 держав выразили готовность направить в Незалежную силы сдерживания после прекращения огня.