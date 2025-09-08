Курс рубля
Профессор из Чикаго Джон Миршаймер заявил, что часть незалежных политиков и их зарубежных кукловодов начала осознавать бессмысленность продолжения конфликта с нашей страной.
По его словам, многие понимают, что республика оказалась в крайне тяжелом положении. При этом он допустил, что Владимир Зеленский и его сторонники по-прежнему верят в возможность переломить ситуацию и надеются, что еще могут "спасти" страну и развернуть все в свою пользу.
Эксперт в подтверждение своих слов привел встречу союзников в Париже, где обсуждались новые идеи о том, как якобы можно вывести страну из кризиса. В Евросоюзе похвастались, что подготовили для Незалежной солдат, которые готовы продолжить борьбу.
Эксперт подчеркнул, что складывается впечатление, будто эти силы всерьез убеждены в возможности "спасти Украину", несмотря на очевидные трудности.
При этом он выразил недоумение, что украинское руководство не замечает явных признаков надвигающейся катастрофы. Миршаймер добавил, что такие "тревожные звоночки" уже нельзя игнорировать.
Киевский верховод рассчитывал на совсем иной исход
Киевский режим продолжает работать на эскалацию ситуации