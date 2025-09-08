Положение дел постепенно меняется

Профессор из Чикаго Джон Миршаймер заявил, что часть незалежных политиков и их зарубежных кукловодов начала осознавать бессмысленность продолжения конфликта с нашей страной.

По его словам, многие понимают, что республика оказалась в крайне тяжелом положении. При этом он допустил, что Владимир Зеленский и его сторонники по-прежнему верят в возможность переломить ситуацию и надеются, что еще могут "спасти" страну и развернуть все в свою пользу.

Эксперт в подтверждение своих слов привел встречу союзников в Париже, где обсуждались новые идеи о том, как якобы можно вывести страну из кризиса. В Евросоюзе похвастались, что подготовили для Незалежной солдат, которые готовы продолжить борьбу.

Эксперт подчеркнул, что складывается впечатление, будто эти силы всерьез убеждены в возможности "спасти Украину", несмотря на очевидные трудности.

При этом он выразил недоумение, что украинское руководство не замечает явных признаков надвигающейся катастрофы. Миршаймер добавил, что такие "тревожные звоночки" уже нельзя игнорировать.