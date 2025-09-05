Путин считает, что договориться с Украиной будет невозможно

Президент заявил о готовности вести прямые переговоры с Киевом, хотя не верит в их успех

Во время пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин сделал несколько важных заявлений по украинскому конфликту. Российский лидер пообещал, что Москва будет выполнять все договоренности, которых смогут достичь стороны, однако пока "на серьезном уровне" этот вопрос с ними никто не обсуждал.

"Украина просит о контактах с РФ, я готов к этим контактам, но смысла большого не вижу, договориться с Украиной будет невозможно", – отметил лидер.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что украинская делегация может приехать для переговоров в Москву – он лично готов поручиться за обеспечение безопасности и создание благоприятных условий для совместной работы. Глава уверен, что российская столица является лучшим местом для проведения встречи.

По словам президента, если на Украине получится достигнуть долгосрочный мир, то введения европейского контингента на территорию страны не потребуется. Сейчас же любые иностранные военные, которые выступают на стороне Киева, воспринимаются Россией как законная цель.

Также Владимир Путин еще раз подчеркнул – намерение Украины вступить в ЕС является выбором страны, российская сторона никогда не была против этого. Однако возможное присоединение Киева к НАТО Москву совершенно не устраивает. Он отметил, что в перспективе нельзя решать вопросы украинской безопасности без оглядки на Россию.

