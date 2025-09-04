Глава киевского режима готов на многое

Владимир Зеленский, по оценке авторитетного западного издания Bloomberg, может согласиться на визит в Москву ради встречи с Владимиром Путиным. Однако существует одно важное условие. Как заявил журналист Оливер Крук, такое развитие событий возможно, если об этом попросит глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

Обозреватель отметил, что после неудачного визита в Овальный кабинет киевский верховод стал действовать мягче и готов полностью подстраиваться под американскую позицию.

Российский главнокомандующий ранее заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве, если тот приедет. В ответ руководитель главного украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сообщил, что Киев видит площадкой для возможных переговоров Австрию, Ватикан, Турцию, Швейцарию и три страны Персидского залива.

При этом, несмотря на постоянные разговоры о стремлении к миру, киевский режим продолжает вести себя как террористическое государство. Украина регулярно наносит удары по российским регионам, где страдают мирные жители. Ранее была сорвана попытка всушников прорваться в Брянскую область.