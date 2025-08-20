Противник продолжает атаковать российские земли

Диверсанты с Украины проникли на территорию Российской Федерации. Впрочем, там их тут же встретили представители силовых структур. Так, под Брянском была нейтрализована группа незалежных диверсантов-разведчиков. Срочной информацией поделились в ФСБ.

В ходе операции троих боевиков удалось задержать, еще трое были уничтожены.

По информации спецслужб, преступники входили в состав так называемых Сил спецопераций Украины, действовали под контролем разведки Минобороны страны и готовились к атакам на объекты транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

Отмечается, что подготовка и координация группы велись при участии западных спецслужб. Обучение боевиков проходило как на украинских землях, так и в странах Балтии и Норвегии.

Совместную операцию по пресечению их деятельности проводили сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД.

