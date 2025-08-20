Под Брянском задержали украинских диверсантов

Курс рубля
Диверсанты с Украины проникли на территорию Российской Федерации. Впрочем, там их тут же встретили представители силовых структур. Так, под Брянском была нейтрализована группа незалежных диверсантов-разведчиков. Срочной информацией поделились в ФСБ.
В ходе операции троих боевиков удалось задержать, еще трое были уничтожены.
По информации спецслужб, преступники входили в состав так называемых Сил спецопераций Украины, действовали под контролем разведки Минобороны страны и готовились к атакам на объекты транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
Отмечается, что подготовка и координация группы велись при участии западных спецслужб. Обучение боевиков проходило как на украинских землях, так и в странах Балтии и Норвегии.
Совместную операцию по пресечению их деятельности проводили сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД.
