Крапивник: встречаться с Зеленским можно только для подписания капитуляции

"Совершили ошибку": россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с Зеленским
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
продолжениеВ Германии раскрыли правду об отправке войск на Украину
Москве не стоит отступать от своих позиций

Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы, за которыми наблюдал весь мир, завершились. Своей оценкой итогов важнейшего мероприятия поделился бывший офицер армии США с русскими корнями Станислав Крапивник.

Аналитик обратил внимание на то, что Запад всеми силами пытается загнать Зеленского в одну переговорную комнату с Владимиром Путиным. Сам факт встречи придаст главе киевского режима некую легитимность, даже если он будет лишь наблюдателем. Именно поэтому, уверен Крапивник, участие Москвы в подобном формате крайне опасно.

Эксперт прямо заявил: если Москва станет встречаться с Зеленским и подписывать какие-то документы, кроме капитуляции, это станет фатальной ошибкой.

Он напомнил о 2014 годе, когда Петра Порошенко признали президентом Украины. Тогдашнее решение дало киевской власти международное признание, что впоследствии привело к росту конфликта. Россия, по мнению офицера, не должна повторять эту ошибку, иначе последствия будут столь же разрушительными.

"Мы уже совершили такую ошибку в 2014 году. Я надеюсь, мы не будем повторять эту ошибку", – особо отметил он.

Крапивник добавил, что нынешняя линия Москвы верна: на Украине диктатура, а Зеленский не обладает правом что-либо подписывать, так как любое соглашение будет оспорено и перечеркнуто, а Запад использует это как предлог для новой эскалации.

Он подчеркнул, что единственный путь к реальному миру – это отказ от легитимизации нынешнего режима. В противном случае Россия получит не долгожданный мир, а лишь отсроченную войну.

К слову, ранее Трамп объявил о встрече Путина с Зеленским.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Зеленский бросил вызов Трампу – на Западе началась паника

Глава киевского режима не намерен отступать

Подведены итоги переговоров Трампа и Зеленского

Беседа состоялась накануне, 18 августа

