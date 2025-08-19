Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского

Встреча Путина с Зеленским: Трамп позвонил в Кремль и сделал громкое заявление
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
продолжениеПодведены итоги переговоров Трампа и Зеленского
Накануне, 18 августа, президент США пообщался с киевским лидером

Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп сообщил, что уже начал организацию переговоров между нашим лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такой информацией американский политик поделился на просторах социальных сетей, подчеркнув, что после этой встречи планируется провести трехсторонние переговоры при участии Москвы, Вашингтона и Киева.

Американский лидер отметил, что сначала обсудил ситуацию с руководителями нескольких европейских стран и с представителями украинской стороны, после чего в срочном порядке позвонил в Кремль. Трамп сообщил, что место будущей встречи пока не определено, но подготовка уже началась.

Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры станут важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта. По его словам, координацией дальнейших действий занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф, которые поддерживают связь с Москвой и Киевом.

Напомним, накануне глава США провел встречу с Зеленским в Белом доме. Переговоры продолжались около часа и касались вопросов безопасности, перспектив сотрудничества и американской поддержки Украины.

Примечательно, что по итогам этой беседы президент-комик впервые заявил о готовности не выдвигать прекращение огня в качестве предварительного условия для переговоров. Он отметил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, разумнее отказаться от предварительных условий вовсе.

К слову, ранее стало известно, что удар ВСУ задел Венгрию.

Источник: Truth Social ✓ Надежный источник
