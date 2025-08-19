Беседа состоялась накануне, 18 августа

Американский политолог Давид Эрнандес, представляющий Университет Сальвадора, в беседе с российскими журналистами заявил, что ключевая инициатива по мирному урегулированию затянувшейся на территории украинского государства конфликтной ситуации по-прежнему находится в руках России. Так он прокомментировал итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме.

По мнению эксперта, наша страна демонстрирует более высокую устойчивость как в политическом, так и в военном отношении, превосходя не только Киев, но и большинство государств западной военной коалиции, а также таких союзников Киева, как Япония, Австралия и Южная Корея. Это, по его словам, делает Москву центральной стороной возможных переговоров.

Эксперт также подчеркнул, что несмотря на активные попытки европейских стран влиять на процесс, их реальная роль сводится к второстепенной. Основными участниками, определяющими повестку, остаются президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Именно они, по мнению политолога, будут определять, как завершится конфликт.

К слову, ранее Трамп объявил о подготовке встречи Путина с Зеленским. Накануне политик в срочном порядке позвонил в Кремль.