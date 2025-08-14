Трамп: Путин хочет добиться сделки по Украине

Лидер оценил вероятность неблагоприятного исхода саммита

Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений перед предстоящей встречей с Владимиром Путиным на Аляске, чтобы расставить перед общественностью все точки над "i". Глава США выразил мнение, что российский лидер действительно хочет добиться заключения "сделки" по Украине.

По его словам, Путин понимает, что Трамп является самым сложным противником, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело. При этом американский президент указал, что сомневается в том, что по итогам этой встречи получится достигнуть моментального решения о прекращении огня.

"Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", – заявил он.

Глава США уверяет, что намерен предоставить возможность России и Украине самостоятельно обсуждать предстоящее соглашение по урегулированию конфликта.

По словам президента, совместная пресс-конференция с Путиным по итогам саммита возможна, но гарантий на этот счет он дать не может. Если все пройдет неудачно, то выступать перед прессой придется только ему. Не исключено, что по итогам мероприятия он свяжется с Зеленским для организации трехсторонней беседы.

Трамп уверен, что вероятность неудачного исхода после визита Путина – всего 25%. Но если неблагоприятный сценарий будет реализован, США могут прибегнуть к жестким санкциям против России.