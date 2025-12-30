Максим Галкин* стал самым дорогостощим иноагентом в Новый год

Галкин* вдвое задрал ценник и стал самым дорогим иноагентом в Новый год
Максим Галкин* (признан иноагентом). Фото: Instagram (запрещён в РФ) @maxgalkinru
Артист заработает за пару выходов на сцену 50 млн рублей

Максим Галкин* оказался самым дорогостоящим иностранным агентом. Супруг бывшей примадонны вдвое задрал ценник на новогодние праздники: до 25 млн рублей за выступление. Даже в ночь на 1 января он будет работать – пока жена с детьми отмечают праздник дома.

Выступление Галкина* во время новогодних каникул обойдется в 250 тыс. евро. А в обычное время он берет вдвое меньше – по 120 тыс. 

Среди требований в райдере – оплата международных звонков, носильщики в аэропорту, роскошные номера, белое вино и многие другие пункты. В свою команду он берет директора, звукорежиссера и техника по свету. Передвигается Галкин* исключительно первым классом.

За пару концертов (в Новый год и 1 января) телеведущий заработает порядка 50 млн рублей. 

Оба выступления, кстати – частные мероприятия. После этого комик сможет полноценно отдохнуть вплоть до 12 января, в это время у него запланирован концерт в Берлине.

Кстати, во время выступления в Израиле Галкин* взял у зрителя украинский флаг, накрыв им израильский. Его жест ряд местных общественников назвали "подавлением" и "оскорблением" госсимволики страны, в которой тот давал концерт.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Shot ✓ Надежный источник
