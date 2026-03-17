Директор Долиной признался, что не в курсе ее иска на 176 млн рублей

Все вопросы Пудовкин советует задавать юристам народной артистки

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что не располагает данными о судебном иске певицы к обманувшим ее мошенникам, пишет News.ru.

Пудовкин дал понять, что не имеет информации, которая находится вне его компетенции как концертного директора. И посоветовал журналистам переадресовать вопрос юристам Долиной.

Долина подала иск о возмещении имущественного вреда на сумму 176 миллионов рублей. Ответчиками по делу выступают курьер мошенников Анжела Цырульникова и другие фигуранты уголовного дела.

Заявление уже поступило в Балашихинский городской суд и принято к рассмотрению. Представитель певицы намерен взыскать средства с четверых фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере.

Народная артистка признавалась, что скандал с потерей квартиры в Хамовниках серьезно повлиял на нее и даже стал толчком для создания творчества, на котором ее внутренние переживания и потрясения не могли не отразиться. А недавно исполнительница рассказывала, кто первым ее поддержал после квартирного скандала: это был саксофонист Игорь Бутман.