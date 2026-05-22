Хохмач действует хитро

Известный медиаменеджер Павел Рудченко заявил, что поездка опального российского лицедея Максима Галкина* в маленьких молдавский город Фалешты могла быть связана не столько с концертной деятельностью, сколько с попыткой укрепить связи за границей.

Продюсер считает, что комик вместе с бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой продолжает активно использовать знакомства и контакты в разных странах, чтобы сохранять публичность и возможность выступать за рубежом. Он подчеркнул, что Галкин* вряд ли согласился на концерт из-за финансовых трудностей.

Медиаменеджер отметил, что выступление, по всей видимости, было организовано при помощи административных ресурсов и связей. По мнению продюсера, для артиста сейчас важнее оставаться востребованным и поддерживать свое присутствие на международной сцене – и это главная цель. Впрочем, выступает артист явно не за три копейки, добавил он.

Жители Фалешт ранее осудили местные власти за приглашение юмориста на День города. Многие посчитали, что потраченные на сомнительную звезду средства можно было направить на решение более важных проблем города.

Ранее было раскрыто, зачем беглый Галкин* появился рядом с мировыми лидерами.

*признан иноагентом в РФ