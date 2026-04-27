Артист старается побольше заработать

Вокруг имени некогда любимого в России Валерия Меладзе разгорается новый скандал. После его выступления на роскошной свадьбе украинской пары общественники потребовали проверить источники его доходов на возможное иностранное финансирование.

С инициативой выступил известный активист Виталий Бородин. Он отметил, что участие исполнителя в таком мероприятии, разумеется, было щедро оплачено, а значит, есть основания проверить, не подпадает ли этот гонорар под категорию иностранного финансирования.

Особое внимание он обратил на то, что певец находился на одной сцене с лицедеем Максимом Галкиным*. Вся сложившаяся ситуация может говорить о поддержке киевской повестки со стороны Меладзе.

Общественник указал на необходимость установить все обстоятельства: кто именно платил артисту, какую сумму он получил и каким образом оказался на этом мероприятии. Он также отметил, что среди гостей могли присутствовать украинские предприниматели, что еще сильнее привлекает внимание.

Ранее стало известно, что Галкин* вел роскошную свадебную церемонию, которая прошла во Франции на Лазурном берегу. Торжество устроили IT-бизнесмен Ники Ломиа и его невеста Ника, ранее модель проживала в Харькове.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации