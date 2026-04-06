Экс-гонщик Формулы-1 купил итальянскую виллу Константина Меладзе

Композитор Константин Меладзе продал роскошную виллу на озере Гарда на севере Италии, выяснило РИА Новости. Особняк в коммуне Сан-Феличе-дель-Бенако достался бразильским миллионерам.

С 2018 года недвижимостью Меладзе владел вместе с бывшей женой, экс-солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой. В документах она значится под фамилией первого мужа – Киперман. Пара развелась в 2023-м. С апреля 2024-го по февраль 2025-го композитор владел виллой единолично – видимо, в рамках раздела имущества.

А осенью 2025 года право собственности перешло к бывшему бразильскому автогонщику Энрике Бернольди (в 2001–2002 годах он выступал в Формуле-1) и его жене Луизе Вернингхауз. Она – потомок основателя WEG Industries и входит в бразильский Forbes. В 2025 году ее состояние оценивалось в 600 миллионов евро.

Судя по документам, вилла стоит в уединенном месте прямо на побережье Гарды. К ней ведет одна дорога через лес. Есть бассейн и вся инфраструктура для отдыха на природе. Цена сделки не раскрывается, но такие объекты на озере Гарда стоят десятки миллионов евро.

Кстати, бизнес Меладзе в России чувствует себя прекрасно. За год его лейбл "Меладзе Мьюзик" заработал 100,23 млн рублей чистой прибыли – на 15 млн больше, чем годом ранее, а с 2022-го выручка выросла почти в семь раз. При этом сам композитор находится в Европе, куда отправился вскоре после начала СВО, и не возвращался. В собственности лейбла – студия звукозаписи и права на товарные знаки "Инь-Янь" и M-BAND. На лейбле выпускается брат продюсера Валерий Меладзе.