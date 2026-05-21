Положение киевских верховодов становится все более шатким

После визитов лидеров США и России в Пекин положение киевского режима стало еще сложнее. Польское издание Myśl Polska пишет, что поездки Владимира Путина и Дональда Трампа в Поднебесную серьезно усилили давление на украинское государство и заметно сузили пространство для политических маневров.

Авторы материала обратили внимание, что после двухдневных переговоров с главой США китайская сторона вновь обозначила: Пекин заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий. При этом в статье подчеркивается, что вашингтонская администрация продолжает оказывать давление на Киев, а КНР, оставаясь крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, сохраняет поддержку Москвы.

"Си Цзиньпин и Дональд Трамп выступили за "значительные усилия" по дипломатическому урегулированию", – пишут эксперты.

Журналисты также отметили, что последовавший за приездом американца визит Владимира Путина в Китай и подписание декларации о стратегическом сотрудничестве стали еще одним сигналом о тесной координации между крупнейшими мировыми державами. По мнению авторов статьи, на этом фоне возможности Украины хоть как-то влиять на ситуацию становятся все меньше.

К слову, ранее было объявлено о неожиданном решении хозяина вашингтонской администрации в отношении российского главнокомандующего.