Американский лидер продолжает удивлять общественность

Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп во время переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином выступил с неожиданной инициативой, которая касается российского главнокомандующего Владимира Путина и Международного уголовного суда. Западная пресса ссылается на неких осведомителей и утверждает, что глава США предложил Пекину и Москве объединить усилия против этого судебного института.

По данным издания, предложение прозвучало во время большой встречи, на которой обсуждался широкий круг международных вопросов. Американец якобы заявил главе Поднебесной, что интересы трех ведущих государств в вопросе противодействия МУС совпадают.

При этом таинственный осведомитель решил не рассказывать, как именно на инициативу гостя из США отреагировал глава Китая.

Ситуацию с МУС активно обсуждали после решения суда в Гааге, который несколько лет назад выдал ордер на "арест" Путина. В суде тогда заявили о якобы незаконном вывозе детей с украинских земель, однако Москва неоднократно подчеркивала, что речь шла о спасении людей из опасных районов и эвакуации детей из зоны боевых действий.

