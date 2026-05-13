Слепаков* рассказал, как Познер с друзьями ушли с его концерта

Юморист был шокирован

Беглый хохмач Семен Слепаков* рассказал о неприятном эпизоде, который произошел во время одного из его выступлений. Юморист вспомнил, как с его развлекательного шоу неожиданно ушел журналист Владимир Познер вместе с компанией друзей.

Любопытная история произошла еще в 2023 году. Артист отметил, что лично пригласил знаменитого телеведущего на концерт и подарил ему билеты, поскольку знал, что журналисту нравится его творчество и песни.

Однако выступление с самого начала складывалось тяжело. Зрители долго реагировали довольно холодно, а политические шутки практически не вызывали отклика в зале. Хохмач добавил, что только спустя время атмосфера начала оживать, публика постепенно включилась, и концерт наконец разогнался.

Но именно в этот момент журналист поднялся со своего места и направился к выходу вместе с 12 друзьями. Юморист признался, что происходящее выбило его из колеи.

"Самое ужасное, что вместо того, чтобы в этот момент стать невероятно остроумным и начать шутить, (...) я просто парализовался", – заявил он.

А недавно комик рассказывал о конфликте с пенсионерами в Израиле. Он отметил, что спор произошел в момент, когда он занимался доставкой гумпомощи русскоязычным жителям страны.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов