Пригожин рассказал, как скрывался от Валерии из-за шоу

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Иосиф Пригожин рассказал, через что ему пришлось пройти ради участия в популярном телепроекте "Маска", где среди судей была его супруга Валерия. Как выяснилось, знаменитости приходилось практически жить двойной жизнью, чтобы любимая не догадалась о происходящем.
За последние годы звезда несколько раз появлялся в проекте в разных образах. Сначала он скрывался под маской Авокадо, затем выходил на сцену как Ананас, а в новом сезоне появился в костюме Контрабаса. При этом супруга ни разу не смогла узнать мужа.
Акула отечественного шоу-бизнеса пожаловался, что для него условия секретности были особенно жесткими. Все участники подписывали договор с крупным штрафом за разглашение тайны, но для него сумма была значительно выше, поскольку его жена входила в состав жюри.
Продюсер рассказал, что скрывался всеми возможными способами. Он сообщил, что участников привозили на съемки в закрытой одежде, на авто с темными стеклами, а сотрудники проекта даже сами носили маски, чтобы никто никого не узнал раньше времени.
"Я скрывал, как скрывают... знаете, как скрывают мужчины, когда ходят налево. Вот точно так же", – поделился медиаменеджер.
При этом самым тяжелым испытанием для него оказались сами костюмы. Находиться внутри было крайне трудно физически.
"Там очень тяжело дышать. Просто можно прикончиться", – рассказал он.
Ранее Валерия призналась, что первой идет на примирение после ссор с мужем.
Берлин сам ухудшил свое положение на международной арене
Многие страны очень сильно пострадали