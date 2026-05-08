Пригожин рассказал, как скрывался от Валерии из-за шоу

Пригожин раскрыл правду, которую долго скрывал от Валерии: "Тяжело дышать"
Иосиф Пригожин. Кадр: YouTube
Продюсеру было нелегко

Иосиф Пригожин рассказал, через что ему пришлось пройти ради участия в популярном телепроекте "Маска", где среди судей была его супруга Валерия. Как выяснилось, знаменитости приходилось практически жить двойной жизнью, чтобы любимая не догадалась о происходящем.

За последние годы звезда несколько раз появлялся в проекте в разных образах. Сначала он скрывался под маской Авокадо, затем выходил на сцену как Ананас, а в новом сезоне появился в костюме Контрабаса. При этом супруга ни разу не смогла узнать мужа.

Акула отечественного шоу-бизнеса пожаловался, что для него условия секретности были особенно жесткими. Все участники подписывали договор с крупным штрафом за разглашение тайны, но для него сумма была значительно выше, поскольку его жена входила в состав жюри.

Продюсер рассказал, что скрывался всеми возможными способами. Он сообщил, что участников привозили на съемки в закрытой одежде, на авто с темными стеклами, а сотрудники проекта даже сами носили маски, чтобы никто никого не узнал раньше времени.

"Я скрывал, как скрывают... знаете, как скрывают мужчины, когда ходят налево. Вот точно так же", – поделился медиаменеджер.

При этом самым тяжелым испытанием для него оказались сами костюмы. Находиться внутри было крайне трудно физически.

"Там очень тяжело дышать. Просто можно прикончиться", – рассказал он.

Ранее Валерия призналась, что первой идет на примирение после ссор с мужем.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
