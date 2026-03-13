Пригожин прокомментировал череду скандалов вокруг певицы Славы

Курс рубля
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о сложной ситуации, в которой оказалась певица Слава (Анастасия Славенская). Культурный деятель считает, что артистке, возможно, стоит серьезно задуматься о паузе в карьере и уделить время себе.
Продюсер отметил, что за последние годы на исполнительницу обрушилось слишком много трудностей. Он считает, что певица могла сильно устать от сцены и от личных проблем, и с этим нужно что-то делать.
Культурный деятель отметил, что Слава решила справляться с тяжелой ситуацией и стрессом при помощи алкоголя. Продюсер подчеркнул, что долго так продолжаться не могло, и в какой-то момент накопившиеся проблемы начали разрушать ее жизнь.
Продюсер признался, что ему жаль наблюдать за тем, что происходит в жизни талантливой исполнительницы – сейчас ей особенно не хватает поддержки, так как вместо помощи многие предпочитают осуждать ее.
