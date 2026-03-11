Кнутов призвал к возмездию "Орешником" за ракетный удар по Брянску

В России призвали к возмездию "Орешником" за ракетный удар по Брянску
Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Эксперт напомнил, что так уже был поражен украинский "Южмаш"

Украина продолжает попытки сорвать урегулирование военного конфликта и вынудить Белый дом взять курс на поддержку Киева. Для этого в ходе идут различные провокации – включая удар по Брянску, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

В ответ на террористические действия украинской стороны, отмечает спикер, можно ударить "Орешником".

Специалисты из Великобритании давно приспособили Су-24 под Storm Shadow и SCALP-EG. С тех пор российская авиация работает над выводом бомбардировщиков противника из строя. 

Кнутов допускает, что противник мог восстановить часть поврежденных самолетов, и получил новую партию вооружения от британцев. Перед ударом по Брянску они провели разведку – и, вероятно, нашли уязвимость в российской ПВО. Что и позволило ракетам на малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей.

Киеву нужна провокация, чтобы сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Кремля с Вашингтоном. Атака произошла на следующий день после разговора президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Россия должна предупреждать поставки оружия для защиты своих городов. И по предприятию британцев на Украине, где обслуживают и ремонтируют технику, необходимо отработать "Кинжалами", указывает Кнутов.

В ноябре 2024-го, напомнил эксперт, РФ ударила по "Южмашу" "Орешником" в ответ на применение западного дальнобойного оружия. И сейчас это можно считать справедливым и оправданным ответом. Однако необходима достойная цель – крупное оборонное предприятие противника, имеющее важную роль в ВПК Украины.

В МИД ранее назвали удар ВСУ по Брянску чудовищным преступлением против мирного населения. Под обстрел попал деловой квартал в Советском районе, 42 человека пострадали, шестеро погибли.

Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
