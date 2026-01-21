Военный эксперт Матвийчук заявил, что "Искандеры-И" способны изменить ход СВО

Глубокому тылу противника станет еще сложнее

"Искандер-И" способен изменить ход СВО за счет урона, который он нанесен обороноспособности украинских войск. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук, указавший, что модернизированный комплекс эффективнее воздействует на глубокий тыл ВСУ.

"Искандеры", отметил эксперт, необходимы для уничтожения долговременных огневых сооружений, уничтожения живой силы и техники.

Модернизированный вариант "Искандер-И", указывает он, отличается увеличенной дальностью с моноблочной или осколочно-фугасной частью.

"Конечно, массовое применение этой ракеты может изменить ход СВО. Дело в том, что "Искандер" – основная ракетная система, которую мы применяем для уничтожения критически важных объектов", – высказался Матвийчук.

Последний удар по Львовской области нанесли "Искандером-М" и "Орешником", которые вывели из строя энергосистему, нанеся урон боеспособности противника, пишет News.ru. По данным СМИ, информация об "Искандере-И" не получила официального подтверждения. В Минобороны также не комментировали эти данные.

Ранее сообщалось, что двойной удар "Искандера" в Харьковской области уничтожил ракетный дивизион ВСУ в одной из лесополос. Цель была выявлена аэроразведкой, уничтожено порядка 150 украинских военнослужащих с установкой M270A1 MLRS и другой боевой техникой.