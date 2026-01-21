ВС России уничтожили "Искандером" ракетный дивизион ВСУ под Харьковом

Цель была выявлена аэроразведкой

Российские войска атаковали ракетный дивизион ВСУ в Харьковской области, применив ОТРК "Искандер". Видео с атакой опубликовал телеграм-канал "Изнанка", уточнив, что цель выявила аэроразведка.

Дивизион противника находился в одной из лесополос, где обнаружили военную технику с личным составом. Аэроразведка опознала американскую M270A1 MLRS на базе БМП Bradley. Она используется в качестве ракетной системы залпового огня, а также для запуска баллистических ракет.

Войска ударили "Искандером" по выявленной цели. Вторая ракета смогла поразить военную технику, которая пыталась покинуть дислокацию.

Среди уничтоженных целей – установка M270A1 MLRS, порядка 20 единиц автомобильной техники, 15 бронемашин, а также порядка 150 военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что РФ начала использовать новейший реактивный беспилотник. Западные обозреватели уже обратили внимание на видео, где украинская РСЗО HIMARS уничтожается неизвестным дроном. В Defence Blog оценили возможности разработки, отметив, что БПЛА оснащен реактивным двигателем и системой наведения, соответствующей режиму FPV.