СМИ: Россия ударила "Искандером" по отделу СБУ на родине Зеленского

СМИ: Россия ударила "Искандером" по отделу СБУ на родине Зеленского
Фото: Минобороны РФ/commons.wikimedia.org
Информацию также подтвердили в пророссийском подполье

ВС России нанесли ракетный удар по криворожскому отделу СБУ Украины, заявляет военный эксперт Борис Рожин. Как утверждают медиа, воздушная тревога была объявлена вечером, 3 ноября. Спустя три минуты на улице Украинской раздался взрыв.

Один из координаторов пророссийского подполья в Николаеве сообщает, что по итогам удара по объекту есть трое погибших. 

Позднее Рожин уточнил, что административное здание СБУ было поражено "Искандером".

До этого сообщалось, что ВС России ударили "Искандерами" по цели ВСУ в Харьковской области: в итоге был поражен поезд, перевозивший американскую военную технику ("Абрамсы"), отправленную украинским войскам. Под удар попало десять платформ и вагон с личным составом ВСУ. Уничтожено порядка пяти танков и двадцать человек из состава ВСУ.

"Утро" также писало об ударах по объектам украинского ВПК с применением "Кинжалов".

