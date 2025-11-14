Россия ударила "Кинжалами" в ответ на теракты ВСУ

Россия ударила "Кинжалами" в ответ на теракты ВСУ
МиГ-31. Фото: commons.wikimedia.org
Москва не осталась в долгу

Россия нанесла масштабный удар с применением "Кинжалов" по объектам украинского ВПК и энергетики, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Войска использовали в том числе и ударные БПЛА. Как отметили в оборонном ведомстве, атака стала ответом на теракты ВСУ по гражданским объектам. 

Итогом массированного и групповых ударов стало поражение предприятий, входящих в оборонный сектор Украины, энергоинфраструктуры и транспорта, которые функционируют в интересах ВСУ.

Среди других пораженных объектов – военные аэродромы, места для хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пункты дислокации украинских боевиков и наемников.

В ночь на 14 ноября ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских дронов. Наибольшее количество зафиксировано над Краснодарским краем – 66 беспилотников.

До этого российская авиация поразила центр РЭБ Украины, расположенный в Броварах (Киевская область), а также аэродром Староконстантинов в ответ на неудавшуюся провокацию с попыткой угнать истребитель МиГ-31 с "Кинжалом" на борту. Для реализации своих целей украинские спецслужбы, планировавшие операцию с Западом, вышли через одну нежелательную журналистскую организацию на командира судна.

Неделей ранее ВС России нанесли семь групповых ударов по противнику, в ходе которого было применено высокоточное оружие. Ударам также подверглись объекты ВПУ с обеспечивающей их энергетической инфраструктурой. Среди пораженных целей оказалась и ремонтная база боетехники.

До этого Кремль пообещал задействовать "Орешники", "Искандеры" и "Кинжалы" при использовании ВСУ американских "Томагавков": Москва подчеркивала, что их поставка для Киева ознаменует новый виток эскалации и ударит по отношениям России и США.

Источник: Минобороны ✓ Надежный источник
