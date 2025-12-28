Цыганова потребовала "выселить" Долину из России

Скандал вокруг певицы набирает обороты

Российская певица Виктория Цыганова резко высказалась по поводу ситуации вокруг квартиры в Хамовниках, где до сих пор проживает Лариса Долина. Поводом стали сообщения о том, что оскандалившаяся артистка просила разрешить ей остаться в жилье еще на несколько месяцев, ссылаясь на необходимость собрать личные вещи.

Цыганова возмутилась тем, что ее коллега по звездному цеху продолжает удерживаться за недвижимость, которая уже принадлежит Полине Лурье. Она с раздражением отметила, что длительного проживания в чужой квартире певице показалось мало и теперь она без стыда требует новую отсрочку.

В завершение знаменитость сделала резонансное заявление, подчеркнув, что людей с таким подходом не должно быть в стране в целом.

"Таких, как Долина, надо выселять не только из квартиры, а из России. Не нужны нам мимикрирующие аферисты", – строго объявила исполнительница.