Королева решила худеть на уколах после критики Тарзана: "Мне надо сбросить"

Супружеские намеки довели певицу до эндокринолога

Наташа Королева в личном блоге призналась, что отправляется к эндокринологу – и не по своей воле. Певица рассказала, что супруг Сергей Глушко (Тарзан) преподнес ей подарочный сертификат на посещение клиники, чтобы ей выписали препарат для похудения.

"Мне надо сбросить немного, килограмм пять будет достаточно, мне об этом намекает муж мой, который спортсмен и который понимает, что есть такой момент, как точка невозврата", – обратилась исполнительница к доктору.

Королева отметила, что давно сидит на диетах и не ест ничего запрещенного, но с годами лишний вес появляется "уже не от котлет, а от лет".

Врач-эндокринолог рекомендовал ей отечественный препарат, белковую диету и физические нагрузки.

"Ну что, начинаю худеть. Кто со мной за компанию?" – написала Наташа.

Ранее Тарзан подняли тему фигуры своей жены. Он заявил, что как артистка, пропагандирующая "правильные формы", та могла бы выглядеть иначе.

Эти слова вызвали споры в Сети, а сама Королева на 23 февраля даже отказалась, по ряду данных, поздравлять супруга, заявив, что "это не его праздник". Коллеги Тарзана тогда рассказали, что он обиделся, но друзья его поддержали.