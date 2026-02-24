Королева отказалась поздравлять Тарзана с 23 февраля после слов о диете

Певица заявила супругу, что это не его праздник

Тарзан затаил обиду на супругу: та не стала делать ему подарок в День защитника Отечества. Коллега Сергея Глушко сообщил "Свите короля", что тот до обеда ждал долгожданный сюрприз, но, увы, так и не дождался.

Глушко позвонил жене и спросил, ничего ли та не забыла. А она сообщила, что это не его праздник. Это резануло по Сергею – бывший военный не ожидал такого от супруги.

"А бывших военных не бывает! Злой был... Но потом мы с пацанами и девочками его поддержали, выпили малость, отметили", – сообщил коллега Тарзана.

Недавно Сергей заявил, что супруге не мешало бы, на его взгляд, похудеть – как артистке, которая пропагандирует на сцене "правильные формы".

Муж певицы подчеркнул в этот момент, что это ни в коем случае не "абьюз" – с чем позднее выразила решительное несогласие Мария Погребняк, обвинившая его в попытке принизить супругу.

Недавно Сергей развеял многолетние слухи о том, что мог стать причиной краха брака между Наташей Королевой и Игорем Николаевым: Тарзан отметил, что никого ни от кого не уводил. Хотя прекрасно знает, что его все еще "ненавидит полстраны".