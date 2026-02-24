Муцениеце похвасталась успехами старшей наследницы

Многодетная мамочка наслаждается жизнью

Агата Муцениеце, которая в конце прошлого года стала многодетной матерью, родив еще одну девочку, продолжает уделять внимание и старшим детям. Знаменитость воспитывает двоих детей от предыдущего брака – 12-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию.

Несмотря на хлопоты с новорожденной, девушка находит время для увлечений дочери. Недавно артистка побывала на соревнованиях по конному спорту, где малышка впервые выступала в официальном турнире. В соцсетях актриса эмоционально сообщила, что пришла поддержать дочь на ее дебютном старте и очень гордится этим моментом.

Актриса показала, как наследница в жокейской экипировке готовится к заезду. Девочка заметно волновалась, но держалась уверенно. В результате она заняла второе место, чем порадовала и себя, и маму.