Муцениеце похвасталась успехами старшей наследницы

Муцениеце похвасталась успехами старшей наследницы
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Многодетная мамочка наслаждается жизнью

Агата Муцениеце, которая в конце прошлого года стала многодетной матерью, родив еще одну девочку, продолжает уделять внимание и старшим детям. Знаменитость воспитывает двоих детей от предыдущего брака – 12-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию.

Несмотря на хлопоты с новорожденной, девушка находит время для увлечений дочери. Недавно артистка побывала на соревнованиях по конному спорту, где малышка впервые выступала в официальном турнире. В соцсетях актриса эмоционально сообщила, что пришла поддержать дочь на ее дебютном старте и очень гордится этим моментом.

Актриса показала, как наследница в жокейской экипировке готовится к заезду. Девочка заметно волновалась, но держалась уверенно. В результате она заняла второе место, чем порадовала и себя, и маму.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей