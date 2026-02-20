Украинскую песню про Зеленского запретили в России

В композиции звучали весьма определенные призывы

Один из московских судов принял решение запретить на территории нашей страны украинский трек "Вова, *** их, ***" ("Вова, бей их, ну"), который ранее стремительно разошелся по социальным сетям и стал вирусным. Информация об этом появилась в Telegram-канале Ксении Собчак.

Поводом для разбирательства стали выводы профильных экспертов о наличии в композиции экстремистских высказываний и грубой нецензурной брани.

Сообщается, что еще в 2025 году Бабушкинский межрайонный прокурор обратил внимание на эту песню. По сути, она представляет собой музыкальную нарезку высказываний украинского предпринимателя Александра Поворознюка, публично поддерживавшего киевского верховода Владимира Зеленского.

Проведенная экспертиза установила, что в тексте содержатся признаки разжигания вражды по отношению к русским, а также большое количество ненормативной лексики. После изучения материалов дела суд согласился с доводами обвинения и постановил запретить распространение композиции в нашей стране.

