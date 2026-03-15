Цыганова поделилась историей о духовном наставнике на Байкале

Звезда под большим впечатлением

Популярная российская исполнительница Вика Цыганова поделилась воспоминаниями о поездке на Байкал и рассказала, какую важную роль в ее жизни сыграла встреча с известным поэтом-песенником Леонидом Дербеневым. Оказалось, именно он стал духовным наставником для нее и ее супруга Вадима.

Звезда отметила, что недавно вновь побывала на легендарном озере, куда отправилась практически спонтанно. Она не стала скрывать, что раньше предпочитала отдыхать в теплых странах – в Таиланде или Дубае, однако в этот раз интуитивно решила поехать именно на Байкал. Певица призналась, что считает это место своей "точкой силы" и одним из самых мощных природных символов России.

Артистка также вспомнила, что впервые оказалась на озере еще в начале своей карьеры. Тогда она выступала там на концерте вместе с известными артистами. В те годы она познакомилась с поэтом Дербеневым, который беседовал с ней о поэзии и делился своим жизненным опытом. Позднее знаменитость поняла, что именно эта встреча стала для нее и ее мужа судьбоносной – этот культурный деятель стал их духовным наставником.