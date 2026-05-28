Кровожадному политику напомнили о его прошлом

Руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин с иронией прокомментировал поведение киевского верховода Владимира Зеленского. Главный российский разведчик поделился своими мыслями во время выступления на встрече высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

Глава СВР заявил, что нынешний украинский лидер совершенно несопоставим с Адольфом Гитлером по масштабу личности и исторической роли. При этом он язвительно отметил, что лидер Незалежной вполне мог бы воплотить подобный образ в каком-нибудь "третьесортном комедийном фильме".

Также государственный деятель обратил внимание на ситуацию вокруг украинского конфликта и последствий поставок оружия Киеву. Он подчеркнул, что оружие, поставляемое на украинский театр боевых действий, постепенно распространяется по территории самой Европы. Политик отметил, что часть вооружений в итоге оказывается в лапах международных террористических группировок, что резко снижает уровень безопасности в евространах.

Кроме того, он напомнил, что украинские командиры дошли до того, что угрожают физической расправой отдельным европейским лидерам, требуя все новых финансовых вливаний и поддержку из бюджетов стран ЕС. Вероятно, речь идет о бывшем главе венгерского правительства Викторе Орбане, которому Зеленский в открытую пригрозил большими неприятностями за его недостаточно проукраинскую позицию.

