Сергей Лазарев устроил сюрприз выпускникам школы в Нижнем Новгороде

Сергей Лазарев. Фото: соцсети
Подростки были в восторге

Необычная идея нижегородских школьников закончилась встречей со знаменитостью. Выпускники записали короткое обращение к Сергею Лазареву и попросили звезду заглянуть к ним на последний звонок. В тот момент исполнитель как раз находился в этом городе с шоу-программой.

Ролик неожиданно начал стремительно набирать просмотры в соцсетях. Пользователи массово отправляли видео друзьям, отмечали звезду в комментариях и уговаривали его устроить подросткам настоящий сюрприз.

Артист долго держал паузу и не говорил напрямую, собирается ли приезжать. Он лишь оставил несколько коротких реакций в комментариях. Выпускники продолжали ждать, а пользователи соцсетей следили за развитием истории в режиме онлайн.

Интрига раскрылась утром 26 мая. После официальной части праздника знаменитость действительно появился на школьной линейке. Для многих ребят это стало полной неожиданностью. Во дворе школы моментально поднялся шум, а встречали певца криками и аплодисментами. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети

Позже артист объяснил, что увидел обращение ребят еще несколько недель назад и решил поддержать их инициативу. Лазарев отметил, что ему захотелось показать выпускникам простую вещь: иногда настойчивость, смелость и немного креатива действительно помогают добиться того, что сначала кажется невозможным.

Источник: Соцсети
