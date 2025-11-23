Лазарев публично высмеял новый образ Кудрявцевой на "Аватаре"

"Как будто тебе 35": Лазарев публично поиздевался над Кудрявцевой
Фото: соцсети
Lazerboy отвесил бывшей сомнительный комплимент

Певец Сергей Лазарев разразился эмоциями, завидев Леру Кудрявцеву в облегающем платье с декольте на "Аватаре". Телеведущая вдруг решила стать брюнеткой, которой является от природы.

Бывшая пара вместе ведет шоу на НТВ. И Сергей постоянно пытается подколоть Леру словом. Вот и на этот раз Лазарев навел на нее камеру, принявшись рассыпаться в комплиментах.

"Как будто тебе 35. Так тебе 36, а сейчас выглядишь на 35", – съехидничал Лазарев.

Певец постоянно шутит над телеведущей. Когда та похвалила Прохора Шаляпина, в котором признала одного из участников программы, Сергей тут же пошутил, что такие теплые чувства точно говорят о приближающейся старости – из-за вкуса Кудрявцевой.

Напомним, ведущая встречалась с бывшим участником поп-группы "Smash!!" на протяжении четырех лет. Расставшись, они остались друзьями – а ныне постоянно пересекаются на различных мероприятиях.

Ранее Кудрявцеву похвалил шоумен и журналист Отар Кушанашвили, вспомнив, как та начинала "дурнушкой" и постоянно сталкивалась с насмешками в начале своего пути на ТВ. Однако та не обращала внимание на критику и оттачивала навыки, став в итоге профессионалом своего дела.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
