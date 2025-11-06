Кушанашвили вспомнил, как Кудрявцева терпела насмешки в начале карьеры на ТВ

Журналистке поначалу пришлось очень нелегко

Острый на язык Отар Кушанашвили осыпал телеведущую Леру Кудрявцеву комплиментами, умудрившись при этом указать на один ее "промах" в прошлом.

В своем "Шоу без купюр" шоумен оценил профессионализм журналистки, заявив, что та смогла стать мастером своего дела с годами. А вот прежде, продолжил Отар, эти качества Лере были недоступны.

В начале карьеры Кудрявцева подвергалась ругани и осуждению: то было время ее первых шагов в телевидении. Однако дисциплина и трудолюбие сделали свое дела, и теперь она кажется незаменимой на популярных передачах.

"Плакала, но продолжала делать", – хвалит Кудрявцеву шоумен.

А недавно Кушанашвили вдруг восхитила красота Леры: в свои 54 года, заявил Отар, та выглядит замечательно. Когда-то давно Кудрявцева "начинала дурнушкой" в одном из ТВ-проектов.

За свою долгую карьеру телеведущая успела обойти многих. Однако ее не остановили ни обсуждения с насмешками за "плохой русский язык", ни внешность: та продолжала понемногу учиться, заметил Отар.

А не так давно журналист проехался по Екатерине Гордон, вставшей на защиту "королевы марафонов" Елены Блиновской. Адвокат заявляла, что звезда курсов не заслуживает тюремного заключения. По мнению шоумена, Гордон пытается создать громкие заголовки, а не реальную аргументацию.