Кушанашвили вспомнил, как Кудрявцева терпела насмешки в начале карьеры на ТВ

"Начинала дурнушкой": Кушанашвили колко описал начало карьеры Кудрявцевой
Фото: АГН Москва
Журналистке поначалу пришлось очень нелегко

Острый на язык Отар Кушанашвили осыпал телеведущую Леру Кудрявцеву комплиментами, умудрившись при этом указать на один ее "промах" в прошлом.

В своем "Шоу без купюр" шоумен оценил профессионализм журналистки, заявив, что та смогла стать мастером своего дела с годами. А  вот прежде, продолжил Отар, эти качества Лере были недоступны.

В начале карьеры Кудрявцева подвергалась ругани и осуждению: то было время ее первых шагов в телевидении. Однако дисциплина и трудолюбие сделали свое дела, и теперь она кажется незаменимой на популярных передачах.

"Плакала, но продолжала делать", – хвалит Кудрявцеву шоумен.

А недавно Кушанашвили вдруг восхитила красота Леры: в свои 54 года, заявил Отар, та выглядит замечательно. Когда-то давно Кудрявцева "начинала дурнушкой" в одном из ТВ-проектов.

За свою долгую карьеру телеведущая успела обойти многих. Однако ее не остановили ни обсуждения с насмешками за "плохой русский язык", ни внешность: та продолжала понемногу учиться, заметил Отар.

А не так давно журналист проехался по Екатерине Гордон, вставшей на защиту "королевы марафонов" Елены Блиновской. Адвокат заявляла, что звезда курсов не заслуживает тюремного заключения. По мнению шоумена, Гордон пытается создать громкие заголовки, а не реальную аргументацию.

Источник: "Шоу без купюр" ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: от реакции Путина на санкции у Запада "потемнело в глазах"

В Кремле отреагировали не так, как ожидалось

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей