Долина нашла способ взыскать деньги с Лурье - Shot

Долина нашла изощренный способ взыскать деньги с Лурье
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Добросовестной покупательнице выставили ультиматум

Лариса Долина готовит новый судебный шаг в затянувшемся конфликте вокруг квартиры в Хамовниках. В прессе появилась информация о том, что исполнительница намерена потребовать от Полины Лурье компенсацию расходов на коммунальные услуги, которые она оплачивала в течение полутора лет.

По данным источников, речь идет о сумме около одного миллиона рублей. Несмотря на то, что после решения Верховного суда собственницей квартиры официально признана Лурье, коммунальные платежи все это время вносила звезда, ведь покидать элитные метры она не собиралась. В теплые месяцы счета составляли примерно 47 тысяч рублей, зимой – доходили до 55 тысяч.

Также, по данным источника, представители артистки объявили, что готовы отказаться от иска, если добросовестная покупательница позволит певице остаться в квартире до начала марта, чтобы спокойно собрать вещи. Однако измученная ожиданием и судами женщина на это не согласилась.

