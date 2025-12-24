"Первый канал" и "Россия" решили сохранить Долину на новогоднем эфире

"Первый канал" и "Россия" озвучили решение по поводу Долиной в новогоднем эфире
Фото: АГН Москва
Федеральное ТВ решило спасти артистку

Лариса Долина сохранит свое участие среди артистов, которые выступят на основных музыкальных шоу федерального ТВ в Новый год. Так, ее выступления ожидаются в эфирах Первого канала и "России".

1 января в 13:55 на Первом канале будет представлен большой праздничный концерт "Наш Новый год". Из анонса следует, что на сцене выступит в числе остальных участников Долина.

Народная артистка также выступит на "Песне года" телеканала "Россия". Программа традиционно подводит итоги года, собирая главных отечественных исполнителей.

Ряд медиа ранее сообщали, что певицу начали вырезать из программ под Новый год на федеральном ТВ. Речь также шла и о том, что подобные изменения затронут остальные передачи с ее присутствием. Такие данные получили распространение на фоне судебного разбирательства вокруг Долиной, которое связано с пятикомнатной квартирой в центре Москвы.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки также сообщила, что никаких ограничений в отношении Долиной (та участвует в фильме "Невероятные приключения Шурика") вводиться не будет. Певицу также не станут вырезать из номера – зрители увидят ее выступление в том виде, в котором оно изначально было задумано киноделами.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

Россия нанесла массированный удар, о котором говорил Зеленский

Под огнем оказались объекты на Западной Украине

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей