"Первый канал" и "Россия" решили сохранить Долину на новогоднем эфире

Федеральное ТВ решило спасти артистку

Лариса Долина сохранит свое участие среди артистов, которые выступят на основных музыкальных шоу федерального ТВ в Новый год. Так, ее выступления ожидаются в эфирах Первого канала и "России".

1 января в 13:55 на Первом канале будет представлен большой праздничный концерт "Наш Новый год". Из анонса следует, что на сцене выступит в числе остальных участников Долина.

Народная артистка также выступит на "Песне года" телеканала "Россия". Программа традиционно подводит итоги года, собирая главных отечественных исполнителей.

Ряд медиа ранее сообщали, что певицу начали вырезать из программ под Новый год на федеральном ТВ. Речь также шла и о том, что подобные изменения затронут остальные передачи с ее присутствием. Такие данные получили распространение на фоне судебного разбирательства вокруг Долиной, которое связано с пятикомнатной квартирой в центре Москвы.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки также сообщила, что никаких ограничений в отношении Долиной (та участвует в фильме "Невероятные приключения Шурика") вводиться не будет. Певицу также не станут вырезать из номера – зрители увидят ее выступление в том виде, в котором оно изначально было задумано киноделами.