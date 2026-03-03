Бабкина подсказала мужчинам лучший подарок на 8 Марта

Надежда Бабкина. Фото: АГН "Москва"
Современных женщин сложно удивить

Певица Надежда Бабкина считает, что традиционные подарки к 8 Марта утратили прежнюю ценность. По ее мнению, сегодня материальными вещами уже трудно кого-то удивить – в магазинах есть все, и изобилие стало привычным делом для многих.

Артистка отметила, что современным женщинам важнее не украшения и букеты, а яркие впечатления. Она уверена, что положительные эмоции запоминаются гораздо сильнее любых покупок. Поэтому вместо стандартных презентов певица советует мужчинам выбирать необычные сюрпризы – полеты на воздушном шаре, экстремальные развлечения или квесты.

При этом знаменитость подчеркнула, что сама никогда не требует презенты от близких, предпочитая радовать себя самостоятельно.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
