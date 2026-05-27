Экс-работник разведки США Скотт Риттер заявил, что уже этим летом Незалежная может столкнуться с катастрофическими последствиями для государственности.
По оценке эксперта, республика оказалась в крайне тяжелом положении сразу по нескольким направлениям – кризисы разразились в сфере демографии, экономики и военного дела. При этом киевский режим, как отметил спец, продолжает провоцировать РФ ударами по ее территории, что приводит к все более жестким ответным действиям Москвы.
"Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета – смерть нации", – заявил он.
Аналитик подчеркнул, что ситуация для украинского государства продолжает стремительно ухудшаться, а накопившиеся проблемы становятся критическими. Бывший американский разведчик уверен, что при любых раскладах "Украине – конец".
