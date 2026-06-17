В ДГТУ разработали новый корм для ускорения роста раков на основе пивных отходов

Пивной жмых спасает экосистему

Что будет, если скрестить вековые традиции пивоварения с высокими технологиями аквакультуры? Ответ знают учёные Донского госуниверситета. Они разработали инновационный корм для ракообразных, который обещает стать настоящим прорывом в отрасли. Главный секрет рецепта – это пивная дробина, богатый белком жмых, остающийся после фильтрации сусла.

Традиционное разведение раков сопряжено с двумя серьёзными проблемами: медленным набором массы и высокой смертностью от каннибализма. В тесноте ферм эти членистоногие склонны пожирать друг друга, особенно во время линьки, когда новый панцирь ещё мягок и уязвим.

Новая формула корма решает обе задачи разом. Во-первых, испытания показали, что раки начинают расти на 20% быстрее благодаря идеальному балансу питательных веществ. Во-вторых, насыщенный рацион снижает уровень пищевой конкуренции и стресса, делая раков более спокойными соседями.

Для тестов были выбраны не местные виды, а "тяжеловесы" индустрии – гигантские пресноводные креветки и австралийские раки, которые изначально отличаются большим выходом съедобной массы.

Но польза разработки выходит далеко за пределы фермы. Проект несёт мощную экологическую миссию по спасению дикой природы юга России. Двадцать лет бесконтрольного вылова привели к тому, что популяция местных раков в лиманах Азовского моря рухнула на катастрофические 95%. Массовое внедрение новой технологии позволит снять это давление с дикой фауны и дать природе шанс на восстановление.

С точки зрения финансов новинка способна совершить мини-революцию. Сейчас затраты на импортный комбикорм составляют львиную долю себестоимости готового продукта. Полная независимость от зарубежных поставок и использование дешёвого побочного продукта местной промышленности позволяют существенно снизить издержки производства. Это означает, что в обозримом будущем изысканный деликатес может стать доступнее для широкого круга потребителей. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее учёные потребовали прекратить варить живых раков.