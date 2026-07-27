Западной военной коалиции предрекли раскол

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что попытки западной военной коалиции добиться поражения России на поле боя обречены на катастрофический провал. Более того, дальнейшее развитие украинского конфликта грозит привести к глубокому кризису внутри НАТО и поставит под угрозу единство альянса.

Аналитик заявил, что победить РФ военными средствами невозможно. Он отметил, что западные страны продолжают оказывать давление на Москву на поле боя и с помощью экономических мер, однако, как считает дипломат, такой курс не может принести желаемого эффекта и неизбежно закончится провалом.





"Это обречено на провал", – отрезал он.







Эксперт сильно переживает из-за того, что весьма серьезные последствия могут ожидать и сам Североатлантический альянс. Он уверен, что вовлечение НАТО в украинский конфликт стало стратегической ошибкой, которая уже сегодня приводит к нарастающим внутренним разногласиям.

Дипломат также заявил, что альянс вступил в период раскола. Он подчеркнул, что конфликт не только не укрепил НАТО, но будет и дальше усиливать противоречия между его участниками. Все это стало серьезным испытанием для военно-политического блока и может закончиться его разрушением.

К слову, ранее Кулеба отправил мрачное послание украинцам.