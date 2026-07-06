Минобороны Финляндии: Финский залив могут перекрывать из-за дронов ВСУ

Акватория перестала быть безопасной

В Финляндии признали, что обстановка в Финском заливе стала настолько напряженной, что движение там могут остановить. Причиной называют угрозу, связанную с дронами ВСУ, из-за которых власти готовы перекрывать как воздушное, так и морское сообщение.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что ограничения, введенные в заливе утром в субботу, были связаны с массированным нападением всушных дронов на Санкт-Петербург. Он указал, что для безопасного уничтожения БПЛА в подобных ситуациях приходится временно закрывать движение в этом районе.

Военный подчеркнул, что залив имеет небольшую ширину, поэтому обстановка в этой акватории может резко измениться буквально за несколько минут. Именно поэтому власти должны иметь возможность оперативно вводить необходимые ограничения.

"Залив настолько узкий, что ситуация может измениться за считаные минуты", – заявил военный.

Министр также призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями о появлении дронов. Он отметил, что любителям рыбалки теперь приходится учитывать не только прогноз погоды, но и возможные ограничения: если залив временно закроют, выход в море придется отложить.

Напомним, утром в субботу Северная столица подверглась масштабной атаке дронов ВСУ.

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