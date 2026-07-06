Минобороны Финляндии: Финский залив могут перекрывать из-за дронов ВСУ

"Считаные минуты": в Хельсинки сделали тревожное заявление о Финском заливе
Фото: www.unsplash.com
Акватория перестала быть безопасной

В Финляндии признали, что обстановка в Финском заливе стала настолько напряженной, что движение там могут остановить. Причиной называют угрозу, связанную с дронами ВСУ, из-за которых власти готовы перекрывать как воздушное, так и морское сообщение.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что ограничения, введенные в заливе утром в субботу, были связаны с массированным нападением всушных дронов на Санкт-Петербург. Он указал, что для безопасного уничтожения БПЛА в подобных ситуациях приходится временно закрывать движение в этом районе.

Военный подчеркнул, что залив имеет небольшую ширину, поэтому обстановка в этой акватории может резко измениться буквально за несколько минут. Именно поэтому власти должны иметь возможность оперативно вводить необходимые ограничения.

"Залив настолько узкий, что ситуация может измениться за считаные минуты", – заявил военный.

Министр также призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями о появлении дронов. Он отметил, что любителям рыбалки теперь приходится учитывать не только прогноз погоды, но и возможные ограничения: если залив временно закроют, выход в море придется отложить.

Напомним, утром в субботу Северная столица подверглась масштабной атаке дронов ВСУ.

Ранее Зеленского резко раскритиковали после удара возмездия Армии России.

Источник: Ilta-Sanomat ✓ Надежный источник
По теме

Шаг Киева вызвал волну бешенства в Германии: "Это позор"

Многие политики хорошо понимают, к чему идет дело

Истерика Каллас из-за удара возмездия Армии РФ закончилась конфузом: "Идиотка"

Государственную деятельницу подняли на смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей