Терпение некоторых поляков лопнуло

В Польше нарастает недовольство украинцами и часто звучат призывы поставить крест на европейских амбициях Киева. Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский открыто потребовал заблокировать дальнейшие переговоры о вступлении этой республики в еврообъединение, четко обозначив, что терпение варшавской администрации подходит к концу.

Свое заявление государственный деятель сделал на международной конференции по восстановлению украинского государства, прошедшей в Гданьске. Он заявил, что его родной стране пора заблокировать последующие этапы переговорного процесса о членстве Киева в ЕС.

Политик напомнил, что еще несколько лет назад предупреждал экс-лидера Незалежной Петра Порошенко* о том, что республика не сможет стать частью ЕС, пока сохраняет приверженность бандеровской идеологии.

Он также заявил, что государство, претендующее на вступление в ЕС, должно соответствовать европейским ценностям. Так что Незалежная не может рассчитывать на членство в объединении, пока продолжает прославлять военных преступников прошлого века, причастных к геноциду.

Ранее украинцев попросили больше не приезжать в Польшу.

*лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму