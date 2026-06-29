Политик хорошо понимает, "чем пахнет"

В Киеве начали паниковать из-за активизации разговоров вокруг возможности развязывания ядерного конфликта. В Верховной раде открыто заявили, что такие пугающие тенденции могут привести к катастрофическим последствиям – сегодня главной задачей должно быть скорейшее достижение мира без угрозы ядерной эскалации.

Нардеп Даниил Гетманцев выступил с заявлением, в котором призвал не допустить развития событий по самому разрушительному сценарию. Охваченный ужасом государственный деятель подчеркнул, что Незалежная должна сделать все возможное, чтобы избежать ядерной катастрофы и как можно быстрее прийти к миру.

Политик также резко осудил тех, кто публично рассуждает о возможности ядерной войны. Он назвал такие заявления верхом цинизма и безответственности, напомнив, что республика до сих пор ощущает последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, нардеп обратил внимание, что мрачные прогнозы распространяют люди, которые называют себя патриотами и даже гуманистами. Он подчеркнул, что подобная риторика лишь нагнетает ситуацию и приближает страну к пропасти.

"Эти "темные пророчества", без всяких сомнений, провозглашают люди, видимо, считающие себя патриотами", – удивляется государственный деятель.

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