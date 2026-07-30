Блиновской отказали в смягчении приговора

"Королева марафонов" живет очень непривычной для нее жизнью

Елена Блиновская не смогла добиться смягчения приговора и останется в колонии. Кассационный суд отказался переносить исполнение наказания, несмотря на просьбу осужденной отсрочить срок до совершеннолетия младшей дочери. Бывшая "королева марафонов" продолжит отбывать наказание до весны 2027 года.

Защита настаивала, что бывшая светская львица готова вернуться в колонию позже, однако суд счел тяжесть преступления достаточным основанием, чтобы оставить прежнее решение в силе. Вскоре после заседания в Сети появились новые кадры из исправительного учреждения: на них звезда социальных сетей запечатлена в тюремной робе и платке. Многие обратили внимание, насколько сильно изменился ее внешний вид – дива сильно осунулась и выглядит очень измотанной и бледной.

Защитники знаменитости не намерены останавливаться и уже готовят жалобу в Верховный суд. При этом они отметили, что осужденная имеет право претендовать на условно-досрочное освобождение, но сама пока не поручала начинать эту процедуру.

Сейчас дива работает в швейном цехе колонии и получает около шести тысяч рублей в месяц. За полгода ей начислили всего 36 тысяч рублей – сумма выглядит весьма контрастно на фоне многомиллиардной стоимости арестованного имущества "королевы марафонов".

Напомним, изначально суд назначил ей пять лет лишения свободы, однако позже апелляция сократила срок до четырех с половиной лет.